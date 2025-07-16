Ordu’da 15 Temmuz için duygusal anma

ALİ YAZAN- ORDU/ YENİÇAĞ

Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Sancak Koşusu’nu tamamlayan sporcular, sancağı Vali Erol’a teslim etti. Bölge Yatılı Kur’an Kursu İmam Hatibi Salih Durmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek’in duasıyla devam eden programda, protokol konuşmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’ndaki konuşması da törende yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz 2016’da, FETÖ’cü hainlerin demokrasimize yönelik saldırılarında 253 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 740 kişi gazilikle şereflendi. Bu alçaklar, milletin silahlarıyla kardeşlerimizi hedef aldı. Şehitlerimiz minnetle anılacak, hainler ise lanetle hatırlanacak. Devletimize ihanet edenler bedelini ödeyecek” dedi.

Vali Muammer Erol, 15 Temmuz’un millet iradesine, devletimize ve kutsal değerlerimize yönelik hain bir kalkışma olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz, tankların, helikopterlerin karşısına dikilerek bu girişimi püskürttü. Ömer Halis Demir gibi kahramanlar, hainleri bozguna uğrattı. Türk milletinin cesareti her takdirin üzerindedir. 251 şehidimiz ve 2 bin 703 gazimizi asla unutmayacağız” diye konuştu.

Erol, bu tür ihanetlerin tekrarlanmaması için birlik ve teyakkuz çağrısı yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını, bu sayede Türkiye’nin savunma sanayii, enerji ve dış politikada önünün açıldığını belirtti. “FETÖ gibi paralel yapılar, zehirleyici bir tehlike. Bu hainliği temizlemek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Program, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konseri, 15 Temmuz belgeseli, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Korosu konseri, Kent Orkestrası performansı ve şehitlerle ilgili video-fotoğraf sunumuyla devam etti. Gece, saat 00.13’te tüm camilerde sela okunmasıyla sona erdi.