Ordu’da 17 ilçeye bağlı 92 mahallede 2/B kadastro ihalesi yapıldı

Yaşar AKDENİZ - ORDU / YENİÇAĞ
Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce Ordu İli genelinde 17 İlçede toplam 92 mahallede 2 ayrı 2/B ihalesi yapıldığını belirterek, “Toplamda 3.370,98 hektarlık alanın 5 aylık süre içinde tamamlanması için çalışmalara başlandı” dedi.
Bugüne kadar il genelinde 19 ilçede 349 mahallede,14.448 hektarlık alanda 2/B kullanım kadastrosu tamamlanarak toplam 74.682 parselin Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade eden Muhammet Akyazı, çalışma yapılacak ilçe ve mahalleri duyurdu.
Yeni ihale kapsamında 2/B kadastro çalışmaları yapılacak mahalleler şu şekilde;
Fatsa: Çöteli, Kayaköy, Akçakese, Sefaköy, Uzundere,
Aybastı: Alacalar, Bestam, çakırlı, Çukur, Fatih, Koyunculu, Küçükyaka, Sarıyar, Zaferimilli,
Çamaş: Yeşilvadi,
Çatalpınar: Keçili,
Kabataş: Alanbaşı, Alankent, Çukurcak, Elbeyi, Ilıcak, Kabataş, Kayıncık, Yakacık, Yeniceli, Korgan ilçemizin; Belalan, Beypınarı, Büyükakçakese, Çitlice, Durali, Karakışla, Koçcuğaz, Soğukpınar, Tatarcık, Terzili, Yazlık, Yeniköy, Yenipınar, Yeşilalan, Yeşildere, Yeşilyurt, Yukarıyaylacık
Kumru: Fizme/Çavdar, Fizme/Ömerli
Ünye: Beylerce, Çiğdem, Cevizdere, Dizdar
Akkuş: Gürgenliyatak, Dağyolu
Çaybaşı: Boras, Hacıali
İkizce: Beylerce, Kale, Kocaman, Yukarıkarlıtepe, Yunuskırığı
Altınordu: Karaoluk, Yağızlı
Gülyalı: Alibey
Kabadüz: Başköy, Gülpınar, Yeşilyurt, Yokuşdibi, Yukarıkiraz
Ulubey: Çubuklu, Kıranyağmur, Kumanlar, Şahinkaya, Şıhlar, Yukarıkızılen
Gürgentepe: Ağızlar, Akören, Göller, Okçabel, Tikenlice, Çatalağaç, Yurtseven, Işıktepe (Akgeriş), Akmescit, Akyurt, Döşek
Gölköy: Akçalı, Paşapınar, Aydoğan, Bayıralan, Bulut, Cihadiye, Çatak, Çetilli, Direkli, Hürriyet
2/B KULLANIM KADASTROSU NEDİR?
2/B arazileri, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin B bendi uyarınca orman vasfını yitirmiş ve orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir. Bu alanların kadastrosu, fiili kullanım durumları dikkate alınarak yapılır ve Hazine adına tescil edilir. Kadastro tutanaklarında, arazinin kimin tarafından kullanıldığı ve varsa üzerindeki yapıların (muhdesat) kime ait olduğu belirtilir. Bu süreç, arazilerin ülke ekonomisine kazandırılması ve vatandaşların mülkiyet haklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir.