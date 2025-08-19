Ordu’da 17 ilçeye bağlı 92 mahallede 2/B kadastro ihalesi yapıldı

Yaşar AKDENİZ - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce Ordu İli genelinde 17 İlçede toplam 92 mahallede 2 ayrı 2/B ihalesi yapıldığını belirterek, “Toplamda 3.370,98 hektarlık alanın 5 aylık süre içinde tamamlanması için çalışmalara başlandı” dedi.

Bugüne kadar il genelinde 19 ilçede 349 mahallede,14.448 hektarlık alanda 2/B kullanım kadastrosu tamamlanarak toplam 74.682 parselin Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade eden Muhammet Akyazı, çalışma yapılacak ilçe ve mahalleri duyurdu.

Yeni ihale kapsamında 2/B kadastro çalışmaları yapılacak mahalleler şu şekilde;

Fatsa: Çöteli, Kayaköy, Akçakese, Sefaköy, Uzundere,

Aybastı: Alacalar, Bestam, çakırlı, Çukur, Fatih, Koyunculu, Küçükyaka, Sarıyar, Zaferimilli,

Çamaş: Yeşilvadi,

Çatalpınar: Keçili,

Kabataş: Alanbaşı, Alankent, Çukurcak, Elbeyi, Ilıcak, Kabataş, Kayıncık, Yakacık, Yeniceli, Korgan ilçemizin; Belalan, Beypınarı, Büyükakçakese, Çitlice, Durali, Karakışla, Koçcuğaz, Soğukpınar, Tatarcık, Terzili, Yazlık, Yeniköy, Yenipınar, Yeşilalan, Yeşildere, Yeşilyurt, Yukarıyaylacık

Kumru: Fizme/Çavdar, Fizme/Ömerli

Ünye: Beylerce, Çiğdem, Cevizdere, Dizdar

Akkuş: Gürgenliyatak, Dağyolu

Çaybaşı: Boras, Hacıali

İkizce: Beylerce, Kale, Kocaman, Yukarıkarlıtepe, Yunuskırığı

Altınordu: Karaoluk, Yağızlı

Gülyalı: Alibey

Kabadüz: Başköy, Gülpınar, Yeşilyurt, Yokuşdibi, Yukarıkiraz

Ulubey: Çubuklu, Kıranyağmur, Kumanlar, Şahinkaya, Şıhlar, Yukarıkızılen

Gürgentepe: Ağızlar, Akören, Göller, Okçabel, Tikenlice, Çatalağaç, Yurtseven, Işıktepe (Akgeriş), Akmescit, Akyurt, Döşek

Gölköy: Akçalı, Paşapınar, Aydoğan, Bayıralan, Bulut, Cihadiye, Çatak, Çetilli, Direkli, Hürriyet

2/B KULLANIM KADASTROSU NEDİR?

2/B arazileri, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin B bendi uyarınca orman vasfını yitirmiş ve orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir. Bu alanların kadastrosu, fiili kullanım durumları dikkate alınarak yapılır ve Hazine adına tescil edilir. Kadastro tutanaklarında, arazinin kimin tarafından kullanıldığı ve varsa üzerindeki yapıların (muhdesat) kime ait olduğu belirtilir. Bu süreç, arazilerin ülke ekonomisine kazandırılması ve vatandaşların mülkiyet haklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir.