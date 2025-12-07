Kaza Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Enes K. yönetimindeki otomobil ile Mustafa A'nın (60) kullandığı üç tekerlekli akülü araç çarpıştı. Kazada her iki araç da yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç tekerlekli aracın sürücüsü ve yanında bulunan eşi Fatma A.'nın (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Enes K. da yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymjaları konusunda uyarıyor.