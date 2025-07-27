Ordu'da 2 bin 100 yıllık üç heykel bulundu!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi'nde yer alan bu kazı alanında, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt liderliğinde çalışan 15 arkeolog ve 35 kişilik ekip, 2018 yılında tapınak olduğu düşünülen bir alanda bu heykelleri gün yüzüne çıkardı.

Heykeller, pişmiş topraktan yapılmış çocuk Dionysos, tanrı Pan ve keçi biçimli bir kap figürlerinden oluşuyor. Bu buluntular, daha önce 2016'da bulunan Ana Tanrıça Kibele heykeliyle birlikte, Kurul Kalesi'nin Anadolu arkeolojisindeki önemini artırıyor.

Dionysos, bereket, şarap, tiyatro ve yenilenmeyi temsil eden bir Anadolu tanrısı olarak biliniyor. Kazılar, Ordu'nun kültürel ve turistik değerine katkı sağlamaya devam ediyor.