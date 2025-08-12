Ordu’da 2 günde 6 boğulma vakası: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavide

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu’da son iki günde yaşanan boğulma vakaları, Karadeniz’in tehlikeli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde meydana gelen altı olayda üç kişi yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere üç kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün Akyazı Plajı’nda yaşanan iki ayrı olayda, Gölköy’ün Paşakonağı Mahallesi’nden Emircan Atıcı ile Altınordu’da esnaflık yapan, Gürgentepe’nin Tikenlice Mahallesi’nden Kemal Emre Çelebi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Gülyalı Marina Port bölgesinde denize giren 18 yaşındaki Mazlum Yıldız da boğularak yaşamını yitirdi. Batman nüfusuna kayıtlı olan Yıldız, fındık işçisi olarak geldiği Ordu’da genç yaşta hayata veda etti.

VEKİL ŞANLITÜRK’TEN TAZİYE VE UYARI

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Mazlum Yıldız’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gülyalı’da hayatını kaybeden kardeşimiz, denize girmenin yasak olduğu bir bölgede hayatını kaybetmiştir. Altınordu ilçemizdeki mavi bayraklı plajda ise iki hemşehrimiz yaşamını yitirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Şanlıtürk, benzer acıların yaşanmaması için vatandaşları Karadeniz’in tehlikeleri konusunda uyarırken, yetkililere de önlemleri artırma çağrısı yaptı.

Bu acı olaylar, Karadeniz’in değişken ve tehlikeli yapısını bir kez daha hatırlatırken, vatandaşların can güvenliği için daha etkin tedbirler alınması bekleniyor.