Ordu'da 2 milyar yıllık mağara turizme kazandırılacak!

Türkiye'nin önde gelen mağaracılık ekibi Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) ile belediye arasında imzalanan protokol ile 2 milyar yıllık Yazkonağı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Protokolün ardından ekip, birlikte mağaraya giderek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan mağaranın yapısını inceleyen ekip, mağara ile ilgili rapor hazırlayacak.

"BURASI İLİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAĞARA"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun turizm çeşitliliği açısından çok zengin, doğa turizminde de öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi. Bu mağaranın turizme kazandırılmasının önemine değinen Toparlak, "Yaz Konağı Mağarası'nda MTA tarafından mağara araştırmaları yapıldı. Ordu'da 40'ın üzerinde mağara araştırması yapıldı. Turizm açısından sarkıt ve dikitlerini tamamlamış iki tane mağara öne çıktı; biri Yazkonağı Mağarası, diğeri Topçam Mağarasıydı. Dolayısı ile burası çok önemli bir mağara, turizme açılması her anlamda hazırlanan bir mağara. Buradan başlayarak Ordu'nun turizm çeşitliliğini, turist ve misafir sayısını artırmak arzusundayız" diye konuştu.

Şelaleler Şehri Ordu Derneği (ŞELORDER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, hedeflerinin şelale rotalarıyla mağaraları birleştirebilmek olduğunu ifade ederek, "Bunun için 4 yıldan fazla sürerdir irtibat halinde olduğumuz Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) var. Çok önemli bir mağara derneği ve ülkemizde de buldukları turizme ve doğa sporlarına kazandırdıkları çok değerli alanlar var. Yazkonağı Mağarası'nda yapacağımız incelemelerin ardından yol haritamıza belirleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.