Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

Ordu'da 20 yaşındaki 1 çocuk annesi genç kız, evinin yakınında ağaca asılı halde bulundu.

Olay, Ordu Çaybaşı ilçesi Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi 20 yaşındaki Arzu A., evinin yanında bulunan ağaçta asılı halde bulundu.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

Ordu'da 20 yaşındaki kızın şüpheli ölümü!

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