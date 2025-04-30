Ordu’da 3.4 büyüklüğünde deprem (30 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da 3.4 büyüklüğünde deprem (30 Nisan 2025)

AFAD, merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremi kısa süreli hissettiklerini belirten vatandaşlar, rutin hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Saat 15.00'te etkili olan ve 19.95 kilometre derinlikteki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ordu. Merkez üssü Ünye ilçemizin açıkları olan 3.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve beladan korusun" ifadelerine yer verdi.

Ünye ilçesinde yaşayan Mustafa Fidan, "Hafif bir sallantı hissettik ama Allah'a şükürler olsun korkulacak bir şey yok, rutin hayatımızı yaşıyoruz" dedi.

Yüksel Duman ise, "Depremi ayaklarımda hissettim, küçük bir titreşim oldu, 1-2 saniye kadar sürdü" diye konuştu.

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