YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu DSİ. 75. Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyeti Başsavcı Vekili Kamil Buğra Atılgan, Baro Başkanı Av. Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ Ordu 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet Balcı, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Yeşil Vatan’ın yeni fertlerini toprakla buluşturmak üzere yapılan fidan dikim töreninde Ordu’da 5 dekar alanda 210 fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Programda, Vali Muammer Erol, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidanlar mavi servi, akçaağaç, abelya, ortanca, erik, gül, kızılcık, kartopu, mor salkım çeşitlerinden oluşuyor.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar Ordu ili genelinde 350 bin fidan dikimi yapılacak.