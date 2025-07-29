Ordu'da 38 yıldır yapılmayan sıcak asfalta, isyan!

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu’nun Gürgentepe ilçesine bağlı Ağızlar ve Tikenlice mahalleleri sakinleri, yıllardır asfaltlanmayan yollar için tepkilerini meydanda dile getirdi. 25 Temmuz 2025’te Gürgentepe Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 vatandaş, yollarının sıcak asfaltla kaplanmasını talep etti.

1987’DE PLANLANDI, HALA YAPILMADI

Mahalle sakinlerinin oluşturduğu Gürgentepe Ağızlar Tikenlice Bağlantı Yolu Platformu öncülüğünde düzenlenen açıklamada konuşan Hüseyin Kocaman, yolun 1987 yılında planlandığını ancak aradan geçen 38 yıla rağmen asfaltlama çalışmasının yapılmadığını vurguladı. Kocaman, “Mahalle halkı yıllardır tozlu yollarda, çamur içinde ulaşım sağlamaya çalışıyor. Bu çağda hâlâ bu sorunla mücadele ediyor olmak kabul edilemez” dedi.

“EŞİT HİZMET İSTİYORUZ”

Platform adına yapılan açıklamada, çevredeki pek çok mahallenin asfalt hizmetinden yararlandığı, ancak Ağızlar ve Tikenlice’nin bu haktan mahrum bırakıldığı belirtildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvuruların sürekli ertelendiği ifade edilerek “Yıllardır sabırla bekledik, artık çözüm istiyoruz” denildi. Kocaman, taleplerin karşılanmaması halinde yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, “Sıcak asfalt hakkımızdır, söke söke alacağız” sözleriyle süreci yakından takip edeceklerini duyurdu.