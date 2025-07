Ordu'da 917 yıllık gelenek!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ



23-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği, Aybastı Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi iş birliğinde organize edildi. Bin yıllık geçmişiyle Kırkpınar’dan daha eski olan ve güreş camiasında “Koçyiğitlerin Er Meydanı” olarak bilinen festival, bu yıl da on binlerce vatandaşı yaylada buluşturdu. Altın kemerli Ordulu Mustafa Bük Pehlivan anısına düzenlenen organizasyon, Türk kültürünün kadim değerlerini bugünün coşkusuyla birleştirdi.



TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI



26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen başpehlivanlık güreşlerinde ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar er meydanına çıktı. On binlerce vatandaşın alanı doldurarak yakından takip ettiği güreşler hem geleneksel spor kültürünü yaşattı hem de izleyicilere büyük bir heyecan sundu.



5 GÜN SÜREN DOLU DOLU FESTİVAL



5 gün boyunca sadece güreşle sınırlı kalmayan festival, bölge kültürünü yansıtan birçok etkinlikle zenginleştirildi. En güzel peynir ve pekmez yarışmaları, Karadeniz’e özgü at yarışları, çeşitli yöresel oyunlar ve sahne alan sanatçılarla festival, her yaştan vatandaşa hitap etti.



Öte yandan Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivalinin son gününde Ağalık yarışması da yapıldı. İş insanı Ender Şahin bu yıl da Perşembe Yaylasının ağası oldu. Beş gün süren coşkulu etkinliklerin ardından sona eren festival hem kültürel mirasın yaşatılması hem de bölge turizminin canlandırılması açısından büyük takdir topladı.