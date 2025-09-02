Ordu’da AA kalite fındık 400 tl’den satıldı: Yeni dönemin kapısı mı açılıyor?

ORDU / HAKAN YILDIZ

Şahinler Fındık’ın alımı piyasada kalite ve fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ordu’da fındık piyasasında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Şahinler Fındık, üretici Yaşar Ergün’ün 600 kilo fındığını “AA kalite” sınıfına dahil ederek kilosunu 400 TL + randıman üzerinden satın aldı. Yapılan ölçümde randıman 56 olarak belirlendi. Bu alım, hem fiyat hem de kalite sınıflandırması açısından sektörde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

HEDEF 1.000 TL: SPEKÜLASYON MU, STRATEJİ Mİ?

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hedeflerinin AA kalite için 1.000 TL, C kalite için ise 500 TL olduğunu duyurdu. “Küresel firmalar yıllardır yapıyor, biz neden yapmayalım?” diyen Şahin, yerli girişimlerin eleştirilmesini “çifte standart” olarak nitelendirdi.

Şahinler Fındık’ın açıkladığı kriterlere göre AA kalite fındıkta:

Kriter - AA Kalite Eşiği

Elek Üstü (13,25 mm) - En az %65

Elek Altı (11 mm) - En fazla %3

Görünür Çürük - %1

Gizli Çürük - %1

Nem Oranı - %6,5

Randıman ise “giyotin” mekanizması ile ölçülüyor.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Sektörde “AA kalite olmaz” diyenlere sert çıkan Şahin, “Doğruları biliyorsan, yalanları dinlemek eğlencelidir azizim” sözleriyle dikkat çekti. Açıklamaları sonrası tehditler aldığını belirten Şahin, kalite sınıflandırmasının üretici lehine bir dönüşüm olduğunu savundu.

ÜRETİCİ NE DİYOR?

600 kilo fındığını AA kalite olarak satan Yaşar Ergün, “Yıllardır emek veriyoruz, bu tür sınıflandırmalar emeğin karşılığını alabilmek için bir fırsat” dedi.

PİYASA NASIL ETKİLENECEK?

Uzmanlar, AA kalite uygulamasının yaygınlaşması halinde üreticilerin daha bilinçli üretime yöneleceğini, ancak fiyat spekülasyonlarının da artabileceğini belirtiyor.