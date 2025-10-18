YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Gölköy, Kabadüz, Mesudiye ve Ulubey’den gelen vatandaşların kurduğu "Ordu Vadiler ve Yaylalar Yaşam Platformu", siyanürle altın çıkarmayı planlayan şirkete karşı mücadele başlattı. Platform, tüm Orduluları ÇED raporuna itiraz dilekçesi vermeye çağırdı.

Ordu’nun verimli topraklarını, temiz sularını ve eşsiz yaylalarını tehdit eden altın madeni projesine karşı sivil toplum ve vatandaşlar güçlerini birleştirdi. Dün bir araya gelen yüzlerce kişi, "Ordu Vadiler ve Yaylalar Yaşam Platformu"nu kurduklarını ilan ederek, Favori Metal Maden Şirketi’nin yeni ÇED girişimine "DUR" demek için mücadele başlattıklarını duyurdu.

ÇAMBAŞI, TOPÇAM VE ÇAĞLAYAN ŞELALESİ TEHLİKEDE

Platform adına konuşan Basın Sözcüsü Ahmet Yılmaz, projenin hayata geçmesi durumunda Ordu turizminin gözbebeği Çambaşı Yaylası, yüzbinlerce insanın su ihtiyacını karşılayan Topçam Barajı ve Ulubey Çağlayan Şelalesi gibi kritik noktaların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Yılmaz, "Altın çıkarılacak her dağ, bir derenin, bir suyun, bir yaşamın yok olması demektir. Siyanürün karıştığı her toprak, geleceğimizden çalınan bir nefes demektir!" dedi.

‘BUGÜN SES ÇIKARMAYANLAR YARIN ZEHİRLİ SU İÇECEK’

Açıklamanın en çarpıcı bölümünde, madenin faaliyete geçmesi durumunda yaşanacak tehlikeye dikkat çekildi. Özellikle Altınordu ilçe merkezine seslenen Yılmaz, "Ordu ili başta Altınordu olmak üzere birçok ilçeyi besleyen baraj, gölet ve ırmaklar bu havzada. Bugün ses çıkartmayanlar yarın ağır metal içeren zehirli suyu içip kanser olduktan sonra mı ses çıkartacaklar? Altınordu'ya sesleniyorum, zehirli su içeceksiniz, bunu bilmenizi istiyorum," diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

“BU TOPRAKLAR FINDIKLA, ARICILIKLA YAŞIYOR”

Maden projesinin bölgenin mevcut ekonomik yapısına da darbe vuracağını ifade eden Ahmet Yılmaz, "Bu topraklar; hayvancılıkla, arıcılıkla, fındıkla, ormanla yaşayan bir Ordu’nun kalbidir. Biz bu kalbin durmasına izin vermeyeceğiz!" diyerek bölge halkının geçim kaynaklarına sahip çıktı.

TÜM ORDULULAR DİLEKÇE VERMEYE ÇAĞRILDI

Platform, daha önce projenin ÇED raporlarına onay vermeyen Ordu Valiliği ve belediyelere teşekkür ederken, yeni sürece karşı tüm Orduluları direnişe davet etti. Yılmaz, "Bireysel dilekçelerimizi Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunarak, siyanüre, sülfürik aside, zehre ve doğamızın yok edilmesine DUR diyeceğiz! Sessiz kalmayın! Suyunuza, toprağınıza, yaylanıza sahip çıkın!" çağrısında bulundu.

“BİZ DOĞADAN, HAYATTAN VE ORDU’DAN YANAYIZ”

Açıklama, platformun kararlılığını gösteren sloganlarla sona erdi. Basın Sözcüsü Yılmaz, "Biz doğadan yanayız, biz hayattan yanayız, biz Ordu’dan yanayız! Ve buradan haykırıyoruz: Suyumuza, doğamıza, yaşam alanlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız!" diyerek sözlerini noktaladı.