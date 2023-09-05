Ordu’da ameliyatlar durma noktasına geldi

Son günlerde kan stoklarında yaşanan düşüşle birlikte Ordu’da kritik ameliyatlar durma noktasına geldi.

Ordu’da ameliyatlar durma noktasına geldi

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Özellikle Ordu Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata girecek hastalar için yeterli kan bulunamaması hekimler ve hasta yakınlarını endişelendirmeye başladı.

ORDU’DA KAN BANKASI YOK

Öte yandan Ordu’da kan bankasının bulunmaması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Samsun’dan haftada iki gün (Salı ve Cuma) Ordu’ya getirilen kanlarında yetersiz kaldığı öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre kan bankasının Ordu’da olmaması yaşanan bu sıkıntıyı daha da ileri seviyeye taşıdığı belirtildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Diğer taraftan Ordu’ya kan bankasının kazandırılması için yetkililere çağrı yapan hekimler ve hasta yakınları bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

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