Ordu'da apartmanda yangın çıktı: 5 kişi etkilendi

Kaynak: DHA
Ordu'da apartmanda yangın çıktı: 5 kişi etkilendi

Ordu'da apartmanın girişindeki elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında aynı aileden 5 kişi dumandan etkilendi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Pelitlik Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle duman tüm binaya yayıldı.

Durumu fark eden apartman sakinleri, binayı boşalttı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangında binanın giriş katında oturan A.A. (46), eşi G.A. (41) ile çocukları N.A. (18), E.S.A. (14) ve N.G.A. (11), dumandan etkilendi.

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Aile sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aile bireylerinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da apartmanda yangın çıktı: 5 kişi etkilendi

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