Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında yaptığı asayiş çalışmaları kapsamında çok sayıda kişiye Kabahatler Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında işlem yaptı, 24 aranan şahısı yakaladı.

Yapılan işlemlerde;

95 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi (emre aykırı davranış),

13 şahsa 34. madde (kumar oynamak),

12 şahsa 35. madde (sarhoşluk),

9 şahsa 36. madde (gürültü),

2 şahsa 40. madde (kimlik bildirmeme),

1 şahsa 5729 sayılı SKM (ses ve gaz fişeği atabilen silahlar),

1 şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (hayvana acı çektirmek),

18 şahsa 4207 sayılı SKM (tütün ürünleri denetimi)

uygulandı.

Ayrıca, değişik suçlardan aranan 24 şahıs yakalanırken, bunlardan 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.