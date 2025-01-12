Ordu'da arıza aracı fındık bahçesine yuvarlandı: 3 personel yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da arıza aracı fındık bahçesine yuvarlandı: 3 personel yaralandı

Ordu İkizce’de arızaya giderken kontrolden çıkan YEDAŞ Arıza aracı fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada 3 personel yaralandı.

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun İkizce İlçesi Düzmeşe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, YEDAŞ’a ait bir arıza aracı kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

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Kazada araçta bulunan üç YEDAŞ personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

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YEDAŞ ARACI FINDIK BAHÇESİNE YUVARLANDI: 3 PERSONEL YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, yaralılardan iki kişinin Çaybaşı, bir kişinin ise İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Personellerden birinin belinden yaralandığı, diğer iki çalışanın ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

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Yaralı personellere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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