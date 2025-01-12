Ordu'da arıza aracı fındık bahçesine yuvarlandı: 3 personel yaralandı

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun İkizce İlçesi Düzmeşe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, YEDAŞ’a ait bir arıza aracı kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan üç YEDAŞ personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

YEDAŞ ARACI FINDIK BAHÇESİNE YUVARLANDI: 3 PERSONEL YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, yaralılardan iki kişinin Çaybaşı, bir kişinin ise İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Personellerden birinin belinden yaralandığı, diğer iki çalışanın ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Yaralı personellere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.