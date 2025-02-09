Ordu'da av tüfeği ile kazara kendini vuran genç yaralandı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Kazayla kendini vuran genç yaşam mücadelesi veriyor. Ordu’nun Gürgentepe ilçesine bağlı Döşek Mahallesi’nde meydana gelen elim kazada 22 yaşındaki Uğur Ölmez, isimli genç, arkadaşıyla birlikte av yapmaya çıktı.

Av sırasında dengesini kaybetmesi sonucu tüfeği ateş alan 22 yaşındaki Uğur Ölmez, kazayla kendini vurdu. Arkadaşının yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu’da hastaneye kaldırılan genç adam, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi.

Durumu ağır olduğu belirtilen 22 yaşındaki Uğur Ölmez, Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.