Ordu'da av tüfeği ile kazara kendini vuran genç yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da av tüfeği ile kazara kendini vuran genç yaralandı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda 22 yaşındaki genç av tüfeği ile kazara kendini vurdu. Gencin tedavisi devam ediyor.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Kazayla kendini vuran genç yaşam mücadelesi veriyor. Ordu’nun Gürgentepe ilçesine bağlı Döşek Mahallesi’nde meydana gelen elim kazada 22 yaşındaki Uğur Ölmez, isimli genç, arkadaşıyla birlikte av yapmaya çıktı.

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Av sırasında dengesini kaybetmesi sonucu tüfeği ateş alan 22 yaşındaki Uğur Ölmez, kazayla kendini vurdu. Arkadaşının yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu’da hastaneye kaldırılan genç adam, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi.

Durumu ağır olduğu belirtilen 22 yaşındaki Uğur Ölmez, Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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