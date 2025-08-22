Ordu'da avukata bomba tuzağı!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu Barosu avukatlarından Emre Tomakin, dün akşam saatlerinde yaşadığı bir olayla adeta ölümün eşiğinden döndü. Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan ofisine gelen Tomakin, masasında kendi adına bırakılmış bir paket buldu. Ofis çalışanlarının o sırada yerinde olmaması nedeniyle paketi sürpriz bir hediye sanarak yanına aldı.

VALİ KONAĞI YAKININDA PATLADI

Av. Tomakin, paketi açmadan evine doğru ilerlerken, Vali Konağı yakınlarında elinde taşıdığı paket aniden patladı. Şiddetli patlama sonucu Tomakin'in beli kırıldı, ellerinden ise ciddi şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayın ardından hızla olay yerine intikal eden ambulans ve polis ekipleri, yaralı avukatı hemen Sevgi Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan Tomakin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın yankıları Ordu genelinde büyük infial yaratırken, Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının faillerini bulmak için çok yönlü bir çalışma başlattı. İlk aşamada paketin ofise kim tarafından ve nasıl bırakıldığına dair güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri araştırılıyor.

BU BİR GÖZDAĞI MI?

Ordu Barosu ve hukuk çevreleri, bu alçak saldırıyı kınayarak olayın sadece bireysel değil, hukuk sistemine karşı yapılmış bir gözdağı girişimi olabileceğini savundu. Güvenlik güçlerinden olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi bekleniyor.

Av. Muhammed Emre Tomakin, AK Parti’den Milletvekili ve Altınordu Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş, bir dönem de İlim Yayma Cemiyeti Ordu Şubesi Başkanlığı yapmıştı.