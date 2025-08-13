Ordu’da bentonit fabrikasında feci kaza: Genç işçi hayat mücadelesi veriyor

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu – Fatsa: Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bentonit fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 24 yaşındaki Tevfik Emre A. ağır yaralandı. Ünye nüfusuna kayıtlı olan genç işçi, kutu paketleme makinesine sıkışarak hayati tehlike atlattı.

Kaza, fabrikanın kutu paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, makineye kapılan Tevfik Emre A.’yı fark eden mesai arkadaşları hızla müdahale ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi fabrikada gerçekleştirdikten sonra yaralı işçiyi Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tevfik Emre A.’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesi devam ediyor. Genç işçi yoğun bakımda tedavi altına alınırken, ailesi ve yakınları hastaneye akın etti.

Olayın ardından polis ve iş güvenliği uzmanları fabrikada inceleme başlattı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ve iş güvenliği protokolleri mercek altına alınırken, ihmallerin olup olmadığı araştırılıyor.

BÖLGEDEKİ BENTONİT SEKTÖRÜ

Ordu genelinde faaliyet gösteren 13 bentonit işletmesinin 9’u Fatsa OSB’de yer alıyor. Kimya, ilaç, gıda ve sondaj gibi sektörlere hammadde sağlayan bu tesislerde yaklaşık 1.775 kişi istihdam ediliyor. Bentonit üretimi, bölge ekonomisi için stratejik önem taşıyor.

TOPLUMDA ENDİŞE YARATTI

Yaşanan kaza, iş güvenliği uygulamalarının yeterliliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Tevfik Emre A.’nın durumu yakından takip edilirken, kamuoyunda işçi sağlığına yönelik daha sıkı denetim çağrıları yükseliyor.