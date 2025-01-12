Ordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımına imza atarak ulaşım standardını artıran Büyükşehir Belediyesi, belirlenen program çerçevesinde yatırımları hayata geçiriyor. Ekipler, Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde de beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

2,2 kilometrelik güzergahta sürdürülen çalışmaların tamamlanması ile Fatsa'dan Kumru ve Korgan ilçelerine ulaşım sağlayan 10 kilometrelik mesafe, yapılacak çalışmayla 2 kilometreye düşürülecek. Böylelikle mesafe 8 kilometre kısalacak ve hem yakıt, hem de zamandan tasarruf sağlanacak.

Toplam uzunluğu 2,2 kilometre olan güzergahta çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Ekipler, 1 buçuk kilometrelik kısımda çalışmalarını tamamladı.