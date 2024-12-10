Ordu’da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, polis ekipleri son bir haftada 16 bin 44 araç ve sürücüsünü kontrol etti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu süre zarfında Ordu genelinde 37 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda toplam 58 kişi yaralandı.

Trafik ekipleri, denetimler sırasında çeşitli ihlaller nedeniyle birçok sürücüye cezai işlem uyguladı.

Denetim sonuçlarına göre:

- 56 sürücü alkollü araç kullanmaktan,

- 72 sürücü modifiyeli araç kullanmaktan,

- 38 sürücü drift yapmaktan veya hatalı şerit değiştirmekten,

- 111 sürücü kırmızı ışık ihlalinden,

- 587 sürücü hız sınırını aşmaktan,

- 87 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,

- 141 sürücü emniyet kemeri takmamaktan,

- 81 sürücü ise kask kullanmamaktan dolayı cezalandırıldı.

Yapılan diğer denetimler sonucunda toplamda 16 bin 44 araç kontrol edilirken, 2 bin 307 sürücüye farklı ihlallerden işlem yapıldı. Ayrıca 44 araç trafikten men edilirken, 56 sürücünün ehliyetine el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kazaları azaltma ve trafik güvenliğini artırma amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.