Ordu'da bir haftada 49 kişi yakaladı. 16 kişi tutuklandı

Ali Yazan /Ordu

Ordu Jandarma komutanlığı Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir hafta içersindeki faaliyetler konusunda basın bildirisi yayınladı.

Jandarma ekipleri geçtiğimiz 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında asayiş faaliyetleri kapsamında; Jandarma Asayiş Timleri tarafından (26.694) şahıs ve (22.996) araç sorgusu yapılmış olup yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan (49) şüpheli şahıs yakaladı

Yakalanan şüpheli şahıslardan 16’sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada:

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen “20. Geleneksel Kar Festivaline” katılım sağlayan yaklaşık (750) kadın vatandaşa “KADES Uygulaması” tanımı yapılmış ve yaklaşık (950) erkek vatandaşa ise “Kadına El Kalkamaz Mottosu” kapsamında bilgilendirme yapılarak konuya ilişkin broşür dağıtılmıştır.

TRAFİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;

Trafik Jandarması Timleri tarafından (9.970) araç kontrol edilmiş, (425) araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre idari para cezası uygulanmış, (88) araç trafikten men edilmiş ve (11) araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.

Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak “Radarla Hız Denetimi”, “Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı”, “Standart Dışı Işık Donanımı, Mevzuata Aykırı Işık ve Sis Farı Kullanımı Denetimi” ve “Yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik” özel trafik denetimleri icra edilmiştir.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; icra edilen operasyonlar neticesinde (28) şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapmak suçlarından adli işlem yapılmış olup yapılan aramalarda (162) gr. kubar esrar, (10) gr. toz esrar (5) gr. skunk, (16) gr. bonzai (21) gr. metamfetamin, (135) adet sentetik ecza hapı, (7) gr. kokain, (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; icra edilen operasyonlar neticesinde (4) şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup yapılan aramalarda (1) adet sahte sürücü belgesi, (2.000) adet içi tütün doldurulmuş makaron, (1) adet gümrük kaçağı otomobil ve (13) adet elektronik sigara ele geçirilmiştir" denildi.