Ordu’da bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Ordu’da bir kişi evinde ölü bulundu

Ordu’da bir elektronik mağazasında çalıştığı öğrenilen Ali B. evinde ölü bulundu.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen olayda, bir elektronik mağazasında çalıştığı öğrenilen Ali B., mesai bitiminde ticari aracıyla Çaybaşı'nda evine geldi.

YAKINLARI HAREKETSİZ BULDU

Bir süre sonra yakınları, Ali B.'yi evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ali B.'nin cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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