Ordu'da baltalı cinayete ilişkin bir şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıkmusa Mahallesi'nde 74 yaşındaki Kemal Erdem, 19 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesici bir cisimle başına vurularak öldürüldü.

Faili meçhul cinayetin aydınlatılması amacıyla JASAT, istihbarat unsuru, olay yeri inceleme ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip görevlendirildi.

Yapılan detaylı araştırmalar, alan çalışmaları ve soruşturma sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.Ö. (68) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından şüphelinin suçta kullandığı nacak adı verilen küçük balta ele geçirildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)