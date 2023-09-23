Ordu’da bu nasıl merdiven

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Gölköy halkı, Şahin Eşref Sokak’taki merdivenler 10 yıl önce AKP'li Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, tarafından tekrar yenilendi. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar merdivenlerin yenileceğini duyması ile umutlanmıştı. Şahin Eşref Sokak’taki merdivenler çift yönlü olarak ve engelliler için herhangi bir uygulama yapılmadı. Vatandaşlar “Merdivenler yapıldı alttan yukarı 65 yaş üstü bu merdiveni kullanamıyor. Alt tabanı çok yüksek bırakılmış” diyerek isyan etti.

Gölköy halkı merdiven için hayal kırıklığı yaşadı.