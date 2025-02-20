Ordu'da bütün okullar tatil edildi

Ali Yazan /Ordu

Ordu Valiliğinden son yapılan bir açıklama ile İl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; 21.02.2025 Cuma günü (yarın) bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE :

İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır.