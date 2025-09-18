Ordu'da çevre kirliliği endişesi!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, Ordu Giresun Havaalanı için deniz dolgusunda kullanılan taşların alım alanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat döküm alanı olarak belirlenmesine rağmen, çöp ve tehlikeli atıkların da döküldüğü tespit edildi.

MAHALLE HALKI ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİLİ

Gülyalı ilçesi Divanı Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) yönetimi, bölgeyi yerinde inceledi. Mahalle halkının iddialarının doğru olduğunu belirten ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bölgenin gerçek anlamda hafriyat döküm alanı olması gerektiğini vurgulayarak, yapılan yanlışları dile getirdi.

"BURAYA HAYVAN ATIKLARI DA DÖKÜLÜYOR"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burası havaalanı yapılırken açılan taşocağıydı. Şirketin rehabilitasyon yapması gerekirken yapmadı, belediye de burayı hafriyat döküm alanı olarak ilan etti. Ancak daha önce burada hayvan kesimi sonrası sakatatlar da dökülüyordu. Şimdi ise çöp dökülüyor. Hafriyat dışında evsel, tıbbi ve plastik atıklar da bulunuyor, bu da zehir taşıyor. Mahalle halkı bu şikayeti bize iletti, biz de yerinde inceledik. Yollara kayalar koymuşlar, burada çökme tehlikesi var. Gerçek anlamda hafriyat alanı olması gereken bu alan, şu an çevre kirliliği riski taşıyor.”

"YAĞMUR SONRASI AŞIRI KOKU VE ÇÖP DEREYE DÖKÜLÜYOR"

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen de, yapılan incelemelerin ardından bölgenin ciddi bir çevre felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Türkmen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Burada havaalanı yapılırken taş almak için taşocağı kullanıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kararıyla yaklaşık 7-8 yıldır burada hafriyat dökülüyor. Ancak çöplerin dökülmesi çevre kirliliğine yol açmış. Mahalle halkı, yağmur sonrası aşırı kokunun olduğunu, dereye çöplerin dolduğunu ve denize ulaşıp kirlettiğini belirtiyor. Hatta içme sularının da zarar gördüğü ifade ediliyor. Geçen Kurban Bayramı’nda hayvan atıkları da buraya dökülmüştü. Bu durum mahalle halkını olumsuz etkiliyor. İncelemelerimizi tamamladık ve dilekçelerimizi ilgili kurumlara sunacağız.”

Çevre kirliliğine karşı önlem alınmazsa, bölgedeki halk sağlığı ve ekosistem için ciddi riskler oluşabilir.