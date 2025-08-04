Ordu’da çöp konteynerinde çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İHA
Ordu’da çöp konteynerinde çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binaya sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Çatalpınar Mahallesi Ünye Akkuş-Niksar Yolu merkez Mücavir Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerinden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, binaya sıçramak üzere olan alevlere müdahale etti. Çöp konteyneri ve çevresindeki atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapılırken, itfaiye ekipleri yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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