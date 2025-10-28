YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan



Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk koyma törenine, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Ordu Baro Başkanı Av. Birsen Uçar, Vali Yardımcıları Ayhan Durmuş, Hacı Mehmet Kara, Turgay Ergin, Burak Keser, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Ayhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile devam etti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile Atatürk Anıtı'nda yapılan tören sona erdi.

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraf Sergisi açılışı, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı. Vali Erol’a sergide yer alan eserler hakkında bilgi verildi.

Program, bu akşam saat 19.00’da Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’ndan başlayacak ve İlkadım Anıtı’nda sona erecek “102. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü” ve “Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu Konseri” ile devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programına, 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerle devam edilecek.