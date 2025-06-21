Ordu'da dehşet! Kontrolden çıkan araç bakkalın önünde bekleyenlere çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Çoşkun Genç Kumru Ordu/ Yeniçağ

Ordu'nun Kumru ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, Halit M. (76) yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ile Nadire Irgav’a (64) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bakkalın sahibi Ömer Irgav ile akrabası olan Nadire Irgav’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.