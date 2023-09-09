Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu'da dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu'da artan dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Ordu Valiliği yaptığı açıklamada kentte hava koşulları nedeniyle denize 1 gün giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 tarihinde yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Milli takım Avrupa Şampiyonası'ndan elendi. 2-0'lık skoru koruyamadı Spor
Milli takım Avrupa Şampiyonası'ndan elendi. 2-0'lık skoru koruyamadı
MSB'den sonra CHP de Sezgin Tanrıkulu'nu kınadı. Mehmetçik'e iftira atmıştı Güncel
MSB'den sonra CHP de Sezgin Tanrıkulu'nu kınadı. Mehmetçik'e iftira atmıştı
Son dakika! Abdullah Avcı Riva'daki TFF tesislerinde Spor
Son dakika! Abdullah Avcı Riva'daki TFF tesislerinde
İran, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Tehlikeli gerilim Dünya
İran, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Tehlikeli gerilim
Siyasileri hiç böyle görmemiştiniz. Defilede böyle poz verdiler Güncel
Siyasileri hiç böyle görmemiştiniz. Defilede böyle poz verdiler
Yaşlı adam 'Daha kötü olsun' dedi koca bina yıkıldı Güncel
Yaşlı adam 'Daha kötü olsun' dedi koca bina yıkıldı