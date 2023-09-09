Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu'da artan dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Ordu Valiliği yaptığı açıklamada kentte hava koşulları nedeniyle denize 1 gün giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 tarihinde yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.