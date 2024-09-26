Ordu'da dev operasyon: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Ordu'da dev operasyon: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Ordu'da düzenlenen operasyonda, 6 milyon 53 bin 890 makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. 12 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda, 6 milyon 53 bin 890 makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 5 milyon 949 bin 960'ı boş, 103 bin 930'u dolu olmak üzere toplamda 6 milyon 53 bin 890 makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 286 kesilmiş bandrol, 227 elektronik sigara, 128 puro, 109 nargile kömürü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda, 12 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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