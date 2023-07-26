Ordu’da doktorlar iş bıraktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde devlet hastanesinde görevli kadın doğum uzmanının darp edilmesine ilişkin, sendika ve doktorlar açıklama yaptı. Doktorlar protesto için iş bıraktı.

KAYNAK: İHA
Ordu’da doktorlar iş bıraktı

İHA'nın haberine göre, olay Fatsa Devlet Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, Ü.A. isimli bir hasta yakını tarafından hastanenin acil servisinde darp edildi. Doktor hastanenin acil servisinde kontrol altına alınırken, hastanenin güvenlik görevlileri şahsı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Fatsa Devlet Hastanesi poliklinik girişi önünce açıklamalarda bulunan Hekim Birliği Sendikası Fatsa Devlet Hastanesi temsilcisi Dr. Yüksel Şahin, “Devlet kurumlarında çalışanların da vatandaşların da canları devlete emanettir. Hastaneler cana can katması gereken kurumlar olmalı iken son günlerde adeta vahşi batı film setlerine dönmüş durumdadır" diye konuştu.

Şahin "Silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve gerek hekimlerin gerekse sağlık çalışanlarının, vatandaşların canına kast ediyor. Opr. Dr. Okay Kurtbay bir hasta yakın tarafından saldırıya uğramış, kaşı açılmış ve kafa travması geçirmiştir. Bu olayı kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını talep ediyoruz" dedi.

Dr. Yüksel Şahin "Gerek toplumda gerekse idarede farkındalığın oluşması ve yaşadığımız şiddet olayını protesto etmek için 26 Temmuz 2023 tarihinde Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulunun almış olduğu meşru iş bırakma kararına katılıyor acil işlemler dışında her türlü sağlık hizmetini durduruyoruz” dedi.

Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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