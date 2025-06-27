Ordu'da dolandırıcılığı önlediler, teşekkür belgesi aldılar

Ali Yazan / Ordu

Ordu’da görevleri esnasında dolandırıcılık olaylarının önlenmesine katkı sağlayarak büyük bir özveri örneği sergileyen özel güvenlik görevlileri Nazım Emrah Şensoy, Volkan Ümit Ocakdan ve Sait Şemsi Güngör, Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende konuşan Müdür Acar, “Vatandaşlarımızın güvenliği adına gösterilen bu dikkat ve sorumluluk, görev bilincinin en güzel örneklerinden biridir” diyerek başarılı güvenlik personellerini tebrik etti.

Tören vesilesiyle İl Emniyet Müdürlüğü, sadece ödüllendirilen personeli değil, aynı zamanda tüm özel güvenlik görevlilerinin Özel Güvenlik Haftası’nı da kutladı.

Özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenine sağladığı katkıya dikkat çekilerek, bu tür örnek davranışların teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.