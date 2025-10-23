Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takipli bir faaliyet neticesinde, organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek "nitelikli dolandırıcılık" suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon, 20 Ekim 2025 tarihinde Ordu ve Karabük illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Özellikle Ordu’da icra edilen operasyonda, suç örgütüne ait olduğu belirlenen yüklü miktarda maddi değer ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 37 milyon 686 bin TL değerinde 72 adet imzalı senet, 53 adet boş senet, 30 adet çek, 4 adet kitapçık senet karnesi, 5 adet alacak sözleşmesi, 3 adet 60 kişiyi içeren alacaklar listesi, 2 adet hesap cüzdanı, 3 adet başkasına ait tapu, 8 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet dedektör ele geçirildi.



9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarla ilgili yakalanan 9 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonunda, şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’ine ev hapsi kararı verildi ve diğer 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.