Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da domuz saldırısı

Ali Yazan /Ordu

Ordu’nun Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan Mehmet Özen, domuz saldırısında başından ve bacağından yaralandı.

ULUBEY'DE DOMUZLARIN SALDIRISI SONUCU YARALANDI

Aç kalan yaban hayvanları yerleşim yerlerine inmeye, hayvanlara ve insanlara saldırmaya devam ediyor. Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi’nde meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan Mehmet Özen, domuz saldırısına uğradı.

Domuz saldırısında başından ve bacağından yaralanan Özen, çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Özen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri ise bölgede domuz saldırılarının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

