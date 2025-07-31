Ordu'da durdurulan araçta silahlar ele geçirildi

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu’da polis tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araçta iki tane el yapımı silahla birlikte yakalanan üç kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

ORDU'DA DURDURULAN ARAÇTA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

23 Temmuz 2025 tarihinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analiz çalışmaları kapsamında, U1 uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada araçta 2 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgilendirildi. Tabancaların sahibi olduğunu beyan eden K.Y. hakkında “şüpheli”, araçta bulunan S.Ş. ve H.Ö. hakkında ise “bilgi sahibi” olarak işlem yapılması yönünde talimat alındı.

K.Y. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) kapsamında adli tahkikat başlatıldı. Ordu Emniyeti’nin yürüttüğü bu çalışmalar, kentte güvenliği sağlama noktasında kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.