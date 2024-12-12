Ordu’da düşük voltaj vatandaşın kabusu oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da düşük voltaj vatandaşın kabusu oldu!

Ordu 'da yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen düşük voltaj arızası giderilmedi. Düşük voltaj nedeniyle bölgede bulunan konutlarda elektrikli cihazlar çalışmadı.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu Karacaömer mahallesinde bulunan vatandaşlar düşük voltaj nedeniyle sıkıntı yaşadı. Düşük voltaj nedeniyle evlerde bulunan cihazlar çalışmazken, lambalar verimli yanmadı.

VATANDAŞLAR EVLERDE MAĞDUR OLDU

Vatandaşlar yaşanan sıkıntıyı Yedaş’a ve mahalle muhtarına iletti. Karacaömer mahallesi kil ocağı muhtarı ise Ordu Yedaş ve Samsun Yedaş'a bildirdiğini söyledi.

KARACAÖMER MAHALLESİNDE YEDAŞ’IN SORUNU ÇÖZMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 1 yılıdır düşük voltaj nedeniyle elektrikli cihazların çalışmadığını dile getiren vatandaşlar, " yaklaşık 1 yıldır Yedaş’ın sorunu çözmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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