Ordu’da düşük voltaj vatandaşın kabusu oldu!

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ
Ordu Karacaömer mahallesinde bulunan vatandaşlar düşük voltaj nedeniyle sıkıntı yaşadı. Düşük voltaj nedeniyle evlerde bulunan cihazlar çalışmazken, lambalar verimli yanmadı.
VATANDAŞLAR EVLERDE MAĞDUR OLDU
Vatandaşlar yaşanan sıkıntıyı Yedaş’a ve mahalle muhtarına iletti. Karacaömer mahallesi kil ocağı muhtarı ise Ordu Yedaş ve Samsun Yedaş'a bildirdiğini söyledi.
KARACAÖMER MAHALLESİNDE YEDAŞ’IN SORUNU ÇÖZMESİ BEKLENİYOR
Yaklaşık 1 yılıdır düşük voltaj nedeniyle elektrikli cihazların çalışmadığını dile getiren vatandaşlar, " yaklaşık 1 yıldır Yedaş’ın sorunu çözmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.