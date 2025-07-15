Ordu’da eğitimde yeni dönem

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan son kararnameyle Ordu genelinde birçok ilçe milli eğitim müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Görev değişiklikleriyle eğitim yönetiminde yeni bir dönem başlıyor.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Ahmet Erkuvum, yayınlanan kararnameyle Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Erkuvum, ildeki eğitim politikalarına uzun süredir katkı sunan deneyimli isimler arasında yer alıyor.

ONUR BEKYÜREK GÖLKÖY’E ATANDI

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Onur Bekyürek, yeni görev yeri olan Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. Daha önce Aybastı’da da görev yapmış olan Bekyürek, tecrübesiyle yeni ilçesinde görevine devam edecek.

AYBASTI VE ÇATALPINAR ARASINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Bu değişiklikle birlikte Aybastı’da yeni bir yönetim dönemi başlamış oldu.

İLÇELER ARASI GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ:

Ahmet Erkuvum → Ordu İl MEM Şube Müdürü iken Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu.

Onur Bekyürek → Altınordu’dan Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Hasan Acu → Aybastı’dan Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçti.

Saygın Atinkaya → Fatsa’dan Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Suat Evin → Kumru’dan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne görevlendirildi.

Süleyman Pehlivan → Çatalpınar’dan Çamaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Mehmet Derilmek → Çamaş’tan Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirildi.

YENİ MÜDÜRLER GÖREVLERİNE BAŞLIYOR

Yeni atanan ilçe milli eğitim müdürlerinin kısa süre içinde görevlerine başlaması bekleniyor. Atamalarla birlikte, ilçelerde eğitim yönetiminde yeni bir dönemin kapıları aralanmış oldu.