Ordu'da eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmı olarak 1 günlük ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.