Hakan Yıldız/Ordu/ Yeniçağ

Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 13-18 Ekim 2025 tarihlerinde “Avrupa’yı Aydınlatmak İçin 6 Gün” sloganıyla kutlanan #ErasmusDays etkinlikleri çerçevesinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akreditasyon Bölge Açılış Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Ordu İl MEM Ar-Ge Birimi’nce düzenlenen etkinlik, Erasmus akreditasyon sürecindeki öğretmen, yönetici ve öğrencileri buluşturdu. Toplantıda, geçmiş yıllarda Erasmus+ programlarına katılanlar, deneyimlerini yeni katılımcılarla paylaştı.

Programın eğitimde fırsat eşitliği, kültürel etkileşim ve mesleki gelişim sağladığı vurgulandı. Ünye Turizm MTAL’nin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Tourism4Future: Avrupa’da Mesleki Deneyim” projesi, Teknik Müdür Yardımcısı Mehmet Güngör Can tarafından tanıtıldı.

Proje, öğrencilerin Avrupa’da staj yapmalarını, dil becerilerini geliştirmelerini ve kültürel farkındalık kazanmalarını hedefliyor. Ünye Turizm MTAL Müdürü Hasan Aydın, uluslararası iş birliğini güçlendirme kararlılıklarını dile getirdi. Etkinlik, gelecek dönem planlarının paylaşılmasıyla sona erdi.

