Ordu’da evlerden hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da evlerden hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Ordu’nun ilçelerinde evlere girerek, ziynet eşyası, kıymetli eşyalar, Fındık ve gıda maddeleri çalan 3 kişi yakalanarak tutuklandılar.

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Kabadüz ilçesi Harami Mahallesinde (1) adet av tüfeği, (120) Kg. fındık ve maddi değeri yüksek gıda malzemeleri ile Korgan İlçesi Büyükakçekese Mahallesinde (200.000) TL değerindeki ziynet eşyası çalınması sonucu faili meçhul (2) “Evden Hırsızlık” olayı meydana gelmiştir.

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Olayın aydınlatılmasına yönelik; Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin S.Ö. (25/E), M.A. (28/E), B.Ö. (23/E)ve A.S. (25/E) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama sonucunda(2) adet cep telefonu, (10) Gr. kubar esrar, (4) adet 7,65 mm. tabanca fişeği ve (2) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca hırsızlığa konu malzemeler ele geçirilerek müştekilere teslim edilmiştir.

Meydana gelen olaylarla ilgili S.Ö. (25/E), B.Ö. (23/E) ve A.S. (25/E) isimli şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakip(3) şüpheli şahıs tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

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