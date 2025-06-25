Ordu’da feci kaza! İnşaat işçisi hayatını kaybetti!

ALİ YAZAN- ORDU / YENİÇAĞ

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde, yapımı süren bir inşaatta öğle saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi.

İnşaat işçisi Yaşar Çelik, dördüncü kattan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çelik, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını derin bir yasa boğdu. Yaşar Çelik’in cenazesinin memleketi Gölköy’ün Abuçoğlu Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.