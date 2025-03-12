Ordu’da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Fatsa ilçesi Aybastı karayolu üzeri, mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A.'nın (34) kullandığı 52 AAT 998 plakalı otomobil ile B.Ş. (27) yönetimindeki 52 ACR 071 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle 2 otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 1,37 promil alkollü olduğu belirlenen Emrah A., kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.