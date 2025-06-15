Ordu’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hastanelik oldu!

Ali Yazan-Ordu/YENİÇAĞ

Alınan bilgilere göre, plakaları henüz belirlenemeyen bir minibüs ile karşı yönden gelen otomobil, Kıran mevkiindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.