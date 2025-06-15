Ordu’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hastanelik oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hastanelik oldu!

Ordu’nun Çatalpınar ilçesi Kıran mevkiinde sabah saatlerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ali Yazan-Ordu/YENİÇAĞ

Alınan bilgilere göre, plakaları henüz belirlenemeyen bir minibüs ile karşı yönden gelen otomobil, Kıran mevkiindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1.jpeg

Son Haberler
Giresunspor, genel kurul kararı aldı
Giresunspor, genel kurul kararı aldı
Yediği erik hastanelik etti: Uzmanı uyardı
Yediği erik hastanelik etti: Uzmanı uyardı
Berna Laçin'i kızdıran haber! Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek paylaştı...
Berna Laçin'i kızdıran haber! Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek paylaştı...
Beşiktaş, Zambo Anguissa'nın transferi için 3. kez teklif götürdü
Beşiktaş, Zambo Anguissa'nın transferi için 3. kez teklif götürdü
İsrail, İran havalimanını vurdu! Savaş iyice kızışıyor
İsrail, İran havalimanını vurdu! Savaş iyice kızışıyor