Ordu'da feci kaza! Motorlu kurye yaralandı

Ordu / Murat Yılmaz - Yeniçağ

Olay, Aybastı ilçe merkezinde yan yoldan ana caddeye çıkış esnasında meydana geldi. İddiaya göre, yan yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan motorlu kurye, cadde üzerinde seyir halinde olan bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan kurye, yaralanarak olay yerinde hareketsiz kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı