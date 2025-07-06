Ordu'da feci kaza! Motosiklet devrildi, sürücü yaralandı...

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mevkiinde Dereyolu üzerinde bulunan Şehit Osman Güner Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tünel girişinde motosiklet grubuyla seyahat eden sürücünün motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.