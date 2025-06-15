Ordu'da 3.5 milyon ekmek vatandaşla buluştu

Ordu / Ali Yazan - Yeniçağ

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Halk Ekmek, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe erişimi kolaylaştırarak vatandaşların bütçesine katkı sunmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana üretimini sürdüren Halk Ekmek'te 3 milyon 550 bin ekmek vatandaşın sofrasıyla buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olan Halk Ekmek uygulaması ile vatandaşların ekmek ihtiyacı piyasa değerinin altında bir fiyat ile karşılanıyor.

Ordu’da çeşitli noktalara yerleştirilen büfeler ile tesiste üretilen ekmekler vatandaşların satışına sunuluyor. Günlük ekmek ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaşlar piyasada 12,5 lira olan ekmeği Halk Ekmek’te 8 liraya satın alarak bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor.

KISA SÜREDE 100 BİNLERCE HANEYE ULAŞTI

Açıldığı günden bu yana vatandaşlardan oldukça takdir gören Halk Ekmek kısa sürede yüz binlerce haneye ulaşarak kent genelinde önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği Halk Ekmek’te Aralık 2024’ten bu yana toplamda 3 milyon 550 bin ekmek üretimi gerçekleştirerek vatandaşların sofralarıyla buluşturuldu.

17 BÜFE VE 6 MARKETTE SATIŞ YAPILIYOR

Yoğun talep ile birlikte Halk Ekmeğin daha ulaşılabilir olması adına harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi açıldığı gün 9 büfede satış yaparken bugün 17 büfede hizmet veriyor. Sadece büfeler ile yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi 6 markete de halk ekmek satışına başladı. Bu yaygın satış ağı sayesinde vatandaşlar ikamet ettikleri bölgeye en yakın noktadan kolaylıkla Halk Ekmeğe ulaşabiliyor.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ekmeğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla satış noktalarını artırmaya devam edecek.