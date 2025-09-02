Ordu'da fındık hasadına rağmen bağış sürüyor

ORDU / ALİ YAZAN

Fındık hasat dönemine rağmen Ordulular Kızılay kan bağışı noktalarına ilgi göstermeye devam ediyor. Ağustos ayında 1800’den fazla kişi bağışta bulundu.

Ordu’da Kızılay’ın kan bağışı noktaları, vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Fındık hasat dönemine rağmen kan bağışlarında düşüş yaşanmaması dikkat çekiyor. Ağustos ayında 1800’den fazla Ordulu kan bağışı yaparken, yılın ilk 8 ayında toplam 15 binden fazla vatandaş bağışta bulundu.

HAYAT KURTARAN GÖNÜLLÜLÜK

Yetkililer, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Her yıl binlerce hasta ve acil durumda olan kişi, başta ameliyatlar ve tedavi süreçleri olmak üzere yaşamını sürdürebilmek için gönüllü bağışçılara ihtiyaç duyuyor. Kan bağışı, sadece hayat kurtarmakla kalmıyor; toplumda dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendiriyor.

ORDULULARDAN DUYARLILIK

Orduluların duyarlılığı, Kızılay yetkilileri tarafından takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, kan bağışının düzenli olarak devam etmesinin önemine dikkat çekerken, uzmanlar yaz ve hasat dönemlerinde bağışların düşmemesinin acil durumlar için kritik bir destek oluşturduğunu ifade ediyor.